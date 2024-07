Aumentano i costi degli affitti a Perugia. Terni invece non ’corre’

PERUGIA Aumentano i costi degli affitti a Perugia, mentre a Terni gli incrementi sono molto più contenuti. Lo rivela il gruppo Tecnocasa, secondo cui nel primo semestre di quest’anno il prezzo di un monolocale rispetto al primo semestre 2023, è cresciuto del 3,6 %. Più 6,3 addirittura il costo di un bilocale nel capoluogo, mentre la variazione è stata del 3,8% per i trilocali. A Elce ad esempio si va dai 400 euro mensili di un monolocale agli 800 per un tri-locale. Filosofi da 350 a 600, a Ponte San Giovanni da 320 a 550: come si vede la zona universitaria è la più cara. A Terni, invece, i ‘mono’, sono diminuiti dello 0,6%, per le altre due tipologie aumenti del 2 e 1,5%. Continua dunque la ripresa dei valori degli affitti, iniziata nel secondo semestre del 2015, fermata dalla pandemia nel 2020, e ripresa a ritmo serrato dal 2021. Secondo l’Ufficio Studi Tecnocasa il mercato nazionale delle locazioni, nella seconda parte del 2023, continua a registrare un aumento dei canoni di locazione del +4,2% per i monolocali, del +3,6% per i bilocali e del +3,4% per i trilocali.