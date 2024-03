Atto di Giunta

L’amministrazione comunale punta al Museo delle Armi, di cui si parla da decenni. "La Giunta comunale - dichiara l’assessore alla cultura Michela Bordoni - ha approvato un atto di indirizzo per ribadire il forte interesse dell’amministrazione sulla questione del Museo delle Armi. Tale atto, che conferma quanto già indicato nel programma di legislatura, consentirà di attivare un percorso di confronto con i soggetti coinvolti nella vicenda, a partire dal Pmal (Polo di mantenimento armi leggere, l’ex Fabbrica d’Armi ndr), per valutare tutti gli elementi necessari per arrivare quanto prima ad un progetto del Museo delle Armi".

Il documento dà mandato all’ amministrazione comunale di "valutare le concrete possibilità di arrivare alla realizzazione del Museo delle Armi attivando tutte le interlocuzioni con gli altri soggetti coinvolti"

L’atto premette inoltre che “da oltre vent’anni il tema dell’istituzione a Terni di un museo che possa esporre al pubblico la raccolta delle armi e dei materiali di interesse storico museale di proprietà del Ministero della Difesa e conservata presso il Polo di Mantenimento delle Armi Leggere è stato più volte affrontato e dibattuto ed oggetto di atti amministrativi che per diversi problemi di natura sia tecnica che finanziaria non sono giunti a conclusione"