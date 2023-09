Atterraggio d'urgenza di ultraleggero a Trevi: paura in una zona di campagna

Paura per l’atterraggio d’urgenza di un ultraleggero, avvenuto nelle vicinanze di un’aviosuperficie ma in zona di aperta campagna. Ad intervenire sul posto, intorno alle 13.15 di ieri, è stata la squadra dei vigili del fuoco di Foligno, su richiesta della centrale del 118 che per prima aveva ricevuto l’sos. All’arrivo dei mezzi dei vigili del fuoco, comunque, il pilota del mezzo era uscito dall’abitacolo in modo autonomo. È stato comunque preso in carico dal personale del 118, per assicurarsi che le condizioni di salute fossero buone. La zona dell’atterraggio è stata transennata. L’ultraleggero si è adagiato in una zona di aperta campagna senza riportare apparentemente danni, mentre come detto il pilota è uscito autonomamente dal veivolo, senza riportare conseguenze. L’iomo si è rivolto solo a scopo precauzionale al personale del 118. Restano da chiarire le cause dell’atterraggio di fortuna, presumibilmente dovute ad un’anamolia tecnica dell’apparecchio o alle condizioni di volo, in una giornata comunque di bel tempo e priva di vento, quindi ideale per appunto per il volo