"Attenti a quella buca". Una via con troppe ombre

Strada malmessa da tempo e, nella stessa zona, pali della pubblica illuminazione che non funzionano con un buio spettrale che copre comportamenti poco chiari. Siamo in via Enrico Berlinguer, zona residenziale della cittadina della Porziuncola, dove, a seguito di interventi sulle reti tecnologiche si è prodotto un avvallamento che, da mesi, rende non spedita la viabilità.

Al punto che è stato collocato un segnale di divieto di sorpasso a indicare la presenza della ‘buca’ invitando gli automobilisti, ma anche i pedoni, a prestare attenzione (foto).

Il problema è che sono mesi che tale situazione si protrae senza che venga trovata una soluzione definitiva. Nella stessa zona (a ridosso dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia "Maria Luisa Cimino") ci sono tre pali della pubblica illuminazione che da gennaio non sono funzionanti. Con le inevitabili proteste del caso. Anche perché il buio finisce per ‘coprire’ comportamenti che meriterebbero di essere chiariti.

Qualche sera fa - dicono i residenti della zona - è stata segnalata una nutrita presenza di giovanissimi che si aggirava nella zona, facendo rumore e non solo. Al punto che sarebbero state allertate le forze dell’ordine per le verifiche del caso. I giovanissimi avrebbero però fatto perdere rapidamente le proprie tracce approfittando anche della copertura del buio.

Insomma, sottolineano gli abitanti della zona – residenziale, ma anche con strutture ricettive e ristorative, scolastiche e sportive -, una situazione che necessiterebbe di interventi rapidi anche in considerazione del comparto, visto che, sulla carta, non appaiono opere straordinarie