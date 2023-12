FOLIGNO Un esposto in Procura sulla vicenda dell’azienda folignate presa di mira dalla coppia di usurai. Lo annuncia l’associazione dei consumatori Codici, che s’impegna ad assistere le vittime, all’indomani dell’ indagine della Guardia di finanza, resa nota nei giorni scorsi. I due, moglie e marito, avevano elargito prestiti con un tasso di oltre il 300 per cento e l’imprenditore in difficoltà si era trovato a subire delle vere intimidazioni, come il tentativo di essere speronato con l’auto. "Si parla di prestiti ingenti – afferma Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici –, per la cui restituzione sarebbero stati pretesi tassi usurari ed utilizzate tecniche estorsive, stando a quanto emerso dalle indagini. Addirittura, si parla di palesi e ripetute minacce di morte alla vittima ed anche alla sua famiglia. Un incubo interrotto dalle indagini, che hanno portato anche ad un sequestro di beni per 240mila euro. Un plauso alla Guardia di finanza per l’operazione, che conferma la pericolosità del fenomeno usura. Dal canto nostro c’è l’impegno a fornire tutta l’assistenza necessaria per tutelare la vittima". L’associazione Codici è da tempo impegnata nella lotta all’usura e nell’assistenza alle vittime. È possibile richiedere aiuto telefonando al numero 065571996 oppure inviando un’e-mail all’indirizzo [email protected]..