Assistenza Croce Bianca, la nuova casa: "Siete una forza: meritate questa sede"

Taglio del nastro con una bella festa e tanti ospiti per la Croce Bianca di Perugia: dopo anni di richieste e sacrifici l’associazione di pubblica assistenza può contare su una sede funzionale, atta ad accogliere i numerosi mezzi in azione, il personale e tutta l’attività amministrativa. L’ex mattatoio di Ponte San Giovanni, in via della Valtiera, è stato completamente riqualificato in convenzione con il Comune di Perugia ed è diventato così la casa della Croce Bianca.

Il presidente Claudio Consalvi e la sua nutrita squadra (oltre 100) formata da dipendenti, soci e volontari hanno accolto le istituzioni e la cittadinanza per il taglio ufficiale del nastro. "Nel 2017 abbiamo iniziato a pensare a una cosa come questa – dichiara - e finalmente dopo 8 anni, la possiamo toccare con mano. Grazie anche a tutta la politica senza distinzione di colori. Le persone che aiutiamo hanno bisogno di questo tipo di struttura che consente di lavorare bene, in sicurezza e in emergenza".

"Eroghiamo tra i cinquemila e i seimila servizi all’anno che spaziano a trecentosessanta gradi all’interno del trasporti sanitari e dei presidi di primo soccorso. Abbiamo convenzioni con le Asl per il trasporto di persone, sia in regime di emergenza/urgenza quindi i servizi del 118 sia quelli programmati, i cosiddetti servizi ordinari. Abbiamo convenzioni con l’Università per il trasporto di studenti con disabilità, una convenzione con l’aeroporto in cui svolgiamo un presidio di primo soccorso insieme al servizio di trasporto di passeggeri a ridotta mobilità".

All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, la governatrice Stefania Proietti, la sindaca Vittoria Ferdinandi, l’ex sindaco Andrea Romizi.