Assistenti virtuali Parte dall’Umbria la startup Ubico

È umbra l’azienda partner IBM che ha realizzato uno dei primi assistenti virtuali in intelligenza artificiale basati sul servizio Watson Assistant operativi in Italia: è Ubico, startup innovativa avviata a Perugia da Marco Ciofetta con Nicola Cesaroni. Una start up consolidata che mette in campo una piattaforma di comunicazione e digital marketing 4.0 in grado di far leva sulle capacità dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di permettere a organizzazioni e aziende di condividere con gli utenti qualsiasi tipo di informazione su molteplici canali.