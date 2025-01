Assisi va oltre il Giubileo: "Accoglienza e parcheggi sono i temi più urgenti"

Assisi è una delle grandi capitali del Giubileo, su questo non ci sono dubbi. Ma la città ha bisogno anche di progetti che vadano oltre l’Anno Santo. Così la nuova amministrazione comunale, dopo l’addio della sindaca Stefania Proietti diventata presidente della Regione, è al lavoro sul futuro.

È così partito il confronto sulla situazione dei lavori pubblici e un altro, programmato per venerdì, per analizzare i temi relativi al controllo del territorio, alla mobilità, al Giubileo e alla canonizzazione di Carlo Acutis e le ripercussioni che avranno sui flussi turistici in città e relative problematiche da affrontare. Il sindaco Valter Stoppini ha tenuto un incontro con le forze di maggioranza – assessori e consiglieri dei diversi raggruppamenti che sostengono il governo cittadino – i dirigenti del Comune e responsabili degli uffici comunali per fare il punto sulla situazione dei lavori pubblici in corso, sia quelli in avanzata fase di realizzazione, sia quelli che dovrebbero partire.

"E’ stata anche l’occasione, la prima senza Stefania Proietti, per ribadire l’importanza di operare uniti e compatti per portare avanti la macchina comunale in questi 4-5 mesi prima delle elezioni – sottolinea Stoppini – Sul piano delle opere in corso sono in dirittura d’arrivo le nuovi sedi delle Pro loco di Tordandrea e di Tordibetto mentre per quelle delle Pro loco di Capodacqua, Petrignano e Rocca Sant’Angeli gli interventi devono iniziare". Nel corso del vertice di maggioranza è stato fatto il punto su altri interventi come asili nido, tensostruttura presso il campo sportivo di Santa Maria degli Angeli. Ripartirà anche il piano strade per la sistemazione, con un milione di euro, di quelle di montagna, dopo le alluvioni del 2023.

"Abbiamo già programmato un nuovo incontro – conclude Stoppini – venerdì prossimo, nel corso del quale con giunta e consiglieri di maggioranza affronteremo i temi del controllo del territorio, alla mobilità, alle esigenze che comporterà l’anno giubilare ma anche la canonizzazione di Carlo Acutis con la necessità di rivedere i giorni da ‘bollino rosso’ sul fronte degli afflussi turistici. E ancora il tema dei parcheggi, di dove e come ricevere i pellegrini e i giovani che giungeranno ad Assisi, le strutture dove possono essere accolti, i servizi, da mettere loro a disposizione".