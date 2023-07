Assisi si svela col teatro Viaggio alla Rocca Minore

Il Teatro degli Instabili rilancia il bel progetto “Ogni angolo ogni pietra - Immaginario poetico teatrale della città“. E lo fa con la performance “Segnaletica per occhi spenti”, un progetto originale del Teatro diretto da Fulvia Angeletti in collaborazione con Città di Assisi a cura di Samuele Chiovoloni (foto).

Si tratta di un viaggio sensoriale in uno dei luoghi simbolo di Assisi, la Rocca Minore, che diventa lo scrigno per un percorso onirico evocato dalla parola che Samuele Chiovoloni trasforma in vera e propria esperienza- Nello scenario della Rocca Minore e nei suoi dintorni, gli spettatori accuratamente bendati saranno presi per mano e condotti in un viaggio tra le pietre di un labirinto segreto, in una condizione di isolamento che chiede allo spettatore di rinunciare al controllo, di abbandonarsi ad una guida: un’esperienza per vivere una suggestiva odissea realizzata attraverso testi originali in un rapporto uno a uno attore-spettatore. Il materiale testuale della performance è stato elaborato all’interno del Laboratorio di scrittura “Onironautici urbani”, che ha coinvolto 20 autori nell’agosto 2022. Il cast è composto da 12 attori (professionisti e non) che hanno collaborato a numerosi progetti del Piccolo Teatro degli Instabili.

La performance verrà replicata per sei serate: si comincia martedì 11 luglio, per prosegure mercoledì 12 e giovedì 13 e poi lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 luglio, in quattro turni orari: alle 20, alle 20.50, alle 21.40 e alle 22.30, per massimo 50 spettatori a serata. La partenza è da Porta Cappuccini, con parcheggio consigliato il Parcheggio Matteotti. Si raccomandano scarpe e abbigliamento comodi. e si ricorda che lo spettacolo è consigliato a un pubblico adulto. ️

Ingresso è gratuito su prenotazione, da effettuare al numero 333.7853003 e alla mail: [email protected]

