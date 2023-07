Assisi, ora la città è ’elettrica’ Colonnine in tutto il territorio Parte il piano green per le auto

Iniziative in favore della mobilità elettrica: nel parcheggio Giovanni Paolo II, ai piedi della Basilica di San Francesco, sono attive tre nuove stazioni di ricarica dedicate ai veicoli elettrici a disposizione sia dei clienti Enel X Way sia di coloro che hanno altri operatori. Con questa iniziativa si è voluto intensificare il piano di installazione delle colonnine per la ricarica di auto elettriche sul territorio comunale, dopo l’attivazione di quelle, in Assisi, in viale Giovanna di Savoia, viale Guglielmo Marconi, Viale Vittorio Emanuele II e, a Santa Maria degli Angeli, lungo via Los Angeles.

Nel continuare l’opera di diffusione della sostenibilità ambientale, grazie agli accordi con Enel X Way e, nel caso specifico delle tre colonnine installate al Giovanni Paolo II, con Saba, la società che gestisce i parcheggi, gli uffici tecnici dell’amministrazione comunale stanno lavorando alacremente per completare il piano di attivazione di ulteriori stazioni di ricarica per auto elettriche in tutta l’area del Comune di Assisi. "La città serafica, considerata la patria dell’ecologia integrale, ha sempre privilegiato – ha affermato il sindaco Stefania Proietti, presentando l’iniziativa – le azioni concrete indirizzate a rendere il centro e le frazioni più sostenibili dal punto di vista ambientale e l’incremento delle stazioni di ricarica è un segnale importante perché anche con gesti individuali e significativi si può contribuire a rendere meno inquinato il nostro territorio, la somma dei singoli comportamenti riesce a essere una forza nel far diventare il nostro mondo più pulito e più sostenibile".

Un modo per andare incontro alle esigenze degli automobilisti, insomma, che sempre di più si avvicinano al mondo dell’elettrico.