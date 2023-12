Assisi, nasce il "Comitato per Davide Piampiano"

Si chiama "Comitato per Davide Piampiano" ed è stato costituito formalmente ieri con la sottoscrizione dello statuto. E’ frutto della volontà e dell’impegno dei familiari e degli amici di Davide, morto prematuramente e drammaticamente in un incidente di caccia nella zona del fosso delle Carceri, sul monte Subasio, nel pomeriggio dell’11 gennaio di quest’anno: un evento che ha profondamente scosso la città e non solo. Il comitato intende aiutare altri giovani, con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di fare che aveva Davide, a realizzare i loro progetti, sostenendo il corso di laurea in Economia e Management del Turismo dell’Università degli Studi di Perugia. In particolare contribuendo al finanziamento di alcuni progetti, organizzando sul territorio dei master per consentire l’approfondimento di alcune tematiche, offrendo delle borse di studio a ragazzi particolarmente meritevoli. Il comitato si avvale di docenti universitari del corso sul turismo che ha sede in Assisi oltre che di professionisti ed esperti. Davide Piampiano era un ragazzo pieno vita, di sogni e di ambizioni, innamorato della sua città, Assisi, nel cui contesto sperava di diventare un imprenditore del settore del turismo, ambito nel quale è impegnata la famiglie e nel quale si stava già distinguendo in termini di idee, di impegno, di capacità; per questo dopo la laurea in Economia del turismo aveva partecipato ad alcuni master di indirizzo specifico legato al settore turistico. Era inoltre appassionato di sport, a cominciare dal calcio (militava nella formazione del Viole), di musica (svolgeva l’attività di dj con il nome di Dax), oltre che della caccia. La sua vita e I suoi sogni sono stati prematuramente spezzati in quel maledetto 11 gennaio, quando aveva solo 24 anni, ma già molti avevano avuto modo di apprezzare le sue capacità e la sua straordinaria determinazione nel raggiungere i suoi obiettivi. Ora, con questa iniziativa, i familiari, gli amici e i tanti che lo apprezzavano hanno voluto dar vita a una iniziativa legata ai giovani e al mondo del turismo ai quali Davide si è da sempre dedicato.

Maurizio Baglioni