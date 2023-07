Assisi, mezzo milione di turisti Arrivi e presenze da record "Noi, locomotiva dell’Umbria"

La città di san Francesco è prima assoluta nella "Top 10" delle mete umbre più ambite con presenze in crescita del 55,5% rispetto al 2022 e del 16,8% rispetto al 2019. E aumenta anche la permanenza media. Assisi traina dunque il flusso turistico dell’Umbria, con quasi mezzo milione di visitatori soltanto nei primi cinque mesi dell’anno e un vero e proprio boom di stranieri provenienti non solo dall’Europa, ma anche da America, Asia, Australia e Africa. A certificarlo è Turismatica, banca dati della Regione Umbria di statistiche sul turismo, che pone la città al primo posto nella "Top10" delle realtà umbre scelte come meta preferita, con 466.653 presenze tra gennaio e maggio 2023, di cui 304.405 italiani e 162.248 stranieri.

In aumento anche la permanenza media nelle quasi 700 strutture ricettive presenti nel territorio comunale, con oltre 12.000 posti letto disponibili. Si è infatti passati dai 2 giorni del 2019 ai 2,18 del 2023. "Siamo di fronte a numeri straordinari – sottolineano Stefania Proietti e Fabrizio Leggio, sindaco e assessore al turismo – che confermano come Assisi sia locomotiva e cuore del flusso turistico umbro. Se nel 2022 la nostra città ha registrato oltre 1,2 milioni di visitatori, il trend dei primi cinque mesi del 2023 fa sperare ancora meglio. I dati premiano l’impegno profuso e gli importanti investimenti per la valorizzazione della città in chiave turistica, non solo in Italia ma anche all’estero. Sono sempre più anche i personaggi famosi che scelgono la nostra città per le proprie vacanze o per momenti importanti: la cantante Annalisa che ha deciso di sposarsi qui, l’attore Claudio Santamaria , il capitano della Nazionale di pallavolo, Simone Giannelli, le star hollywoodiane Caylee Cowan e Casey Affleck".