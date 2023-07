Assisi, finalmente è ’Estate’ Dopo le polemiche e l’attesa pronto il cartellone con le star

Dopo la lunga attesa, con relative polemiche, è arrivato il programma e sta entrando nel vivo "Assisi Estate 2023", cartellone di eventi estivi promosso dal Comune di Assisi, in collaborazione con diverse realtà associative e culturali del territorio. Tanti gli appuntamenti in programma da luglio a settembre, fra bellezza, cultura, natura, arte, musica e divertimento. Grandi nomi e singolari performance, concerti in centro storico e alla Rocca Maggiore, esperienze alla scoperta del territorio, escursioni sul monte Subasio e persino il primo festival di musica medievale in Umbria. Grande protagonista è la musica, con concerti e spettacoli in centro storico e nel suggestivo contesto della Rocca Maggiore, riaperta al pubblico dopo lavori di restauro.

Tra i grandi nomi Simona Brancale (6 luglio), Daniele Silvestri (20 luglio), Love Gang 126 (21 luglio), Maria Antonietta (22 luglio), Qwale & Emanuele Triglia (28 luglio), Peppe Barra (29 luglio), i Santi Francesi (3 agosto), i ballerini di "Ballando con le stelle" Samuel Peron e Veera Kinnunen (4 agosto), Goran Bregovic (6 agosto), Alessandro Quarta (9 agosto). Concerti anche in pieno centro storico, con la prima edizione di "Note di Assisi", organizzata dal Comune per valorizzare gruppi musicali del territorio con apprezzamenti per il recente concerto dei Four B che hanno fatto da battistrada a Chiara Pettirossi Trio (14 luglio), Pandora’s Box (15 luglio), Bisogno Magrini Gili Trio (16 luglio), No Name Band (tributo a Battisti 24 luglio e 30 agosto),Les Musiciens Èclectiques (12 agosto), Bluesy Mood Brass Band (13 agosto), Maltese Connection (14 agosto), Mela Quartet (15 agosto), Rio Sacro (16 agosto), Trio Berazzi Paradisi Pecci (31 agosto). "Un programma ampio e di qualità", sottolinea il Comune.