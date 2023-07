Assisi e il talento senza età Arte tra laboratori e premi

Torna l’evento dedicato alla creatività degli over 50. Da oggi a domenica Assisi ospita la terza edizione della “Settimana della Creatività di 50&Più“ organizzata dall’omonima associazione che quest’anno ha scelto l’Umbria. Il cartellone proporrà laboratori e incontri dove i partecipanti saranno chiamati a esprimere e sperimentare il proprio lato artistico, per dare voce alla creatività, approfondendo le tecniche e scoprendo nuove passioni tramite gli incontri quotidiani guidati da docenti specializzati: Giulio Rigoni, pittore, si occuperà del laboratorio incentrato sull’arte e il collage, Patrizia Copponi, fotoreporter, proporrà un laboratorio incentrato sul reportage e l’arte del raccontare per immagini, Elio Pecora, poeta, saggista, scrittore, critico letterario, guiderà il laboratorio di lettura e produzione di versi, Anna Finelli trasferirà ai partecipanti la meravigliosa arte bizantina del mosaico mentre Enrico Valenzi, direttore e docente della Scuola Omero, si occuperà del laboratorio di scrittura creativa.

In questa cornice, si svolgeranno anche le premiazioni della 41° edizione del Concorso 50&Più di Prosa, Poesia, Pittura e Fotografia, volto a valorizzare e premiare la creatività degli over 50. Tutte le opere ammesse al Concorso verranno premiate con la Farfalla 50&Più, mentre cinque opere per ogni categoria (prosa, poesia, pittura e fotografia) verranno selezionate dalla giuria e premiate con la Libellula 50&Più.

Verranno anche consegnate le Superfarfalle, riconoscimento che spetta ai concorrenti già vincitori nell’edizione precedente e che viene assegnato mediante votazione dei lettori della rivista 50&Più e di Spazio50. Sono Emilia Mastrangelo con l’opera “Dreams” per la prosa; Adelino Bresciani con “Caro merlo” per la poesia; Emma Martin con “Vivaci riflessi di bucato” per la pittura e Carlo Trevisan con l’opera “Fibra: il nuovo Tsunami” per la fotografia