Assisi è comunque piena. Centro storico ’blindato’

ASSISI – Giorni intensi pur se diversi da quelli che si preannunciavano – per la morte di Papa Francesco, la sospensione della celebrazione per la canonizzazione del Beato Carlo Acutis – ma ci sono presenze importanti di pellegrini e visitatori, con vie e piazze del centro storico affollate di visitatori. Per tacere il fatto che la città è proiettata verso il Calendimaggio. Si è lavorato dunque sul fronte della sicurezza e dell’ordine pubblico e anche dell’accoglienza, con il centro storico blindato. Tra le misure adottate da oggi al 27 aprile, è stata vietata, fra le ore 9.30 e le 19.00, la somministrazione di alimenti e bevande di asporto in contenitori di vetro o in lattine in alluminio. Si è partiti con l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC), struttura di coordinamento a supporto del sindaco come autorità di protezione civile, per garantire la pronta e coordinata gestione, in caso di eventi critici, degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione. Ne è responsabile il sindaco Valter Stoppini e vede la presenza di Matteo Castigliego e Antonio Gentili (dirigenti comunali), Franco Siena, Gianmario Baldoni, Gabriele Valecchi (responsabili servizi).

Sul fronte dell’accoglienza, fino a luglio 2025, è nuovamente attivo il servizio gratuito "Assisi per tutti", promosso dal Comune per favorire l’accesso di persone disabili ad alcuni punti di particolare interesse del centro storico della città serafica, come la Basilica di San Francesco. Il servizio verrà effettuato su chiamata, dalle ore 9.30 alle ore 16.30. I numeri da contattare – esclusivamente nei giorni e negli orari in cui è attivo – sono i seguenti: +39 329 2609426; +39 329 2609422