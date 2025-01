"Assisi aiuta famiglie e aziende". Nasce la Comunità energetica. In città solo fonti rinnovabili

"La prima Comunità energetica rinnovabile di Assisi è pronta a partire concretamente. Una grande opportunità di sviluppo per il territorio, con l’obiettivo di realizzare un modello innovativo, inclusivo e sostenibile di produzione e consumo energetico". Lo sottolinea Veronica Cavallucci, assessore municipale all’ambiente e all’energia in una fase in cui il Comune punta a coinvolgere cittadini, piccole e medie imprese, enti e associazioni a partecipare al progetto. È stato pubblicato infatti l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per la costituzione della prima Comunità energetica rinnovabile di Assisi (Cer). L’obiettivo è individuare soci fondatori e futuri soci ordinari della "Comunità Assisana per la Neutralità e la Transizione Inclusiva e Condivisa" (Cantico Ets), promossa dal Comune di Assisi, per fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità, favorendo sul territorio l’installazione e l’utilizzo di impianti a fonti rinnovabili.

Il bando è rivolto a cittadini, piccole e medie imprese, autorità locali, enti religiosi, di ricerca e formazione, associazioni del terzo settore e di protezione ambientale. "Auspichiamo un’ampia partecipazione, invitando cittadini, imprese e associazioni ad aderire per costruire insieme una realtà unica in Umbria, che aspira a diventare punto di riferimento per la gestione condivisa dell’energia – aggiunge Cavallucci – La Cer non avrà scopo di lucro e una quota significativa degli incentivi, derivanti dal suo funzionamento, sarà destinata a finalità sociali e alla riduzione della povertà energetica nel territorio". I soggetti interessati possono presentare apposita candidatura al Comune di Assisi, entro le ore 13 del 20 febbraio 2025. L’avviso è disponibile sul sito del Comune di Assisi.