Assemblea sindacale dello Snals-Confsal: "Concorsi e contratti"

Contratto scuola, concorsi ordinari e straordinari, crediti formativi: la segretaria provinciale dello Snals - Confsal, Susanna Costantini, chiama a raccolta il personale docente a Ata della provincia di Perugia per un’assemblea sindacale. L’appuntamento è per domani dalle 11,30 alle 14,30 all’Istituto Cavour-Marconi-Pascal di via Assisana. Sarà presente, tra gli altri, la segretaria generale Elvira Serafini. Sarà possibile collegarsi anche in modalità remota collegandosi al link https:meet.google.comjkw-fpiu-iea