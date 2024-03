Assegnazione servizio Tpl. Filt Cgil diffida la Regione

Continua la battaglia tra Cgil e Regione sulla nuova gara per l’assegnazione del servizio del trasporto pubblico locale in Umbria. La Filt Cgil, infatti, ha inviato un "atto di significazione e diffida" alla società Umbria Tpl e Mobilità Spa e alla Regionestessa relativo alla gara per l’affidamento dei servizi di Tpl e alla predisposizione del bando di gara. Il sindacato, che da tempo contesta la direzione presa dalla Regione rispetto alla riorganizzazione del servizio regionale, evidenzia il "difetto di integrale ottemperanza alle osservazioni impartite da Art (Autorità di Regolazione dei Trasporti)".

"La nostra organizzazione continua a tentare di rappresentare alla Regione le preoccupazioni e i timori che sono fortemente presenti tra i lavoratori di questo servizio fondamentale - spiega il segretario generale della Filt Cgil Umbria, Ciro Zeno - timori da ultimo confermati dal parere dell’autorità di regolazione dei trasporti, rispetto al quale le spiegazioni date dalla Regione sono deludenti". Nella diffida inviata dalla Filt Cgil si legge in particolare che l’Autorità ha sollevato perplessità sul limite/vincolo di aggiudicazione di massimo due lotti al medesimo concorrente, sulla mancata specificazione dei parametri prestazionali che saranno adottati nei contratti di servizio, sulle condizioni di subentro delle otto imbarcazioni lacustri oggi di proprietà di Busitalia, sulla flessibilità e fungibilità "trasversale" tra i singoli lotti di affidamento del personale interessato e su vari altri punti. "Abbiamo appreso, attraverso gli organi di stampa - continua Zeno - che la Regione intende tirare dritto nonostante le numerose questioni sollevate dall’autorità. Per questo abbiamo preparato questa diffida, inviandola per conoscenza, alle Province di Perugia e Terni, all’Anac, alla Corte dei Conti, ai consiglieri regionali e alla presidente della Giunta regionale Donatella Tesei, oltre che alla stessa Autorità di regolazione dei trasporti. Il nostro obiettivo resta sempre lo stesso - conclude Zeno - scongiurare scelte politiche pericolose per il futuro del trasporto pubblico in Umbria e per le persone che in esso lavorano".

L’assessore Enrico Melasecche dal canto suo continua a ribadire che "la Filt-Cgil, nel vicolo cieco in cui si è voluta a tutti i costi cacciare, oggi, a gara prossima alla indizione, peraltro su pressione severa della Corte dei Conti che sprona la Regione, insiste in modo pervicace sulla ipotesi di tre anni fa di un unico lotto di gara pretesa questa impossibile per quanto sposata recentemente quanto incredibilmente anche dal segretario regionale del Pd".