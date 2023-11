Assegnazione case popolari. Pubblicati due bandi

GUBBIO

Sono stati pubblicati sul portale web del Comune di Gubbio due bandi relativi alla formazione delle graduatorie per l’assegnazione delle case popolari, come annunciato in un comunicato dell’amministrazione.

I bandi sono dedicati a due diverse fasce: anziani autosufficienti e cittadini residenti nel Comune eugubino con Isee familiare non superiore a 12mila euro. Per quanto riguarda la prima categoria potrà fare richiesta chi, al 31 ottobre 2023 (data di pubblicazione del bando), ha compiuto 65 anni di età, è autosufficiente, ha un Isee non superiore a 17mila euro e fa parte di un nucleo familiare composto da un massimo di due persone, coniugi o conviventi.

Per la seconda categoria, invece, l’Isee familiare dovrà essere inferiore ai 12mila euro, ma è necessario anche rientrare in uno dei seguenti gruppi: cittadino italiano o di Stati appartenenti all’Unione europea, cittadino di un Paese non aderente all’Unione Europea con permesso di soggiorno CE di lungo periodo, titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, cittadinoa di un Paese non aderente all’Unione Europea con permesso di soggiorno almeno biennale che lavora in Italia.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del Comune di Gubbio o presso l’Ufficio di cittadinanza dei Servizi Sociali Associati e Politiche Abitative del Comune di Gubbio in Via Cavour, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, il martedì e il giovedì dalle 15:30 alle 17:30. Sul tema edilizia popolare c'era stato nei mesi scorsi anche un incontro tra le organizzazioni sindacali e l'amministrazione.

Nella circostanza, valutando e richiamando le varie problematiche della zona, era stato sottolineato, sulla base dei dati acquisiti monitorando il territorio, che un centinaio di famiglie erano alla ricerca di un alloggio popolare non potendo sostenere gli affitti del libero mercato. Un’espressione e un risvolto della crisi economico- occupazionale che purtroppo da tempo ormai ha investito l'eugubino ed il comprensorio, fornendo sempre più lavoro per l’assessore Simona Minelli.