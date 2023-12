Assalto notturno allo scuolabus in sosta: danni, rabbia e proteste

TERNI "Un atto sconsiderato, vergognoso, incivile", usa queste parole in un post su Fb, Sandro Piccinini, segretario del circolo Pd di Marmore, per denunciare l’atto di vandalismo (non si esclude comunque un tentativo di furto) messo a segno sulla scuolabus che era parcheggiato davanti alla stazione di Marmore ( nella foto) postata sulla propria pagina social dallo stesso Piccinini). Infranto nella notte tra sabato e ieri un finestrino laterale. Non solo, i malviventi hanno anche cercato di forzare la portiera elettronica del mezzo, da cui accedono gli alunni per intenderci. "Credo sia un atto vandalico, forse un tentativo di furto, per cercare di racimolare eventuali ’spicci’ – commenta Piccinini –, nello scuolabus comunque non c’era nulla da prendere. Del resto Marmore è diventato crocevia di sbandati, spacciatori e clienti che si vanno a rifornire di droga nei boschi circostanti. Furti e vandalismi sono ormai all’ordine del giorno. Abbiamo chiesto la videosorveglianza scrivendo a Comune e Prefettura: non ci ha mai risposto nessuno".