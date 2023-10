Assalto ai Primi d’Italia. E’ boom di visitatori

FOLIGNO Ventiquattresima edizione dei Primi d’Italia verso il gran finale. A suggellare il successo di questa edizione, che ha visto migliaia di visitatori arrivare nella ‘capitale mondiale dei primi piatti’ saranno Giorgio ‘Giorgione’ Barchiesi, il carismatico cuoco di Gambero rosso e star social che sarà protagonista di una importante ‘food experience’ all’Auditorium di Santa Caterina alle 16. In collaborazione con "Terre dell’olio" proporrà un primo green al 100 per cento, all’insegna dell’olio umbro e della filiera corta. Oggi è anche il giorno del pranzo con i ’44 gatti’, cartoon popolarissimo, le cui mascotte animeranno un pasto speciale al San Domenico. Nei giorni scorsi intanto sfilata di stelle e di eccellenze a ricevere il Premio “Primi d’Italia“. Sono stati insigniti del riconoscimento il campione sportivo Antonio Cabrini, il giornalista Giuseppe Calabrese, detto ‘Peppone’, conduttore di Linea verde e dello spin off Linea verde estate, ma anche degli umbri. Hanno ricevuto il Premio Primi d’Italia infatti Sara e Tania Testa, folignati e fondatrici della casa di moda ‘Le twins’ e la direttrice dell’Istituto serafico di Assisi, Francesca Di Maolo, per il grande lavoro di attenzione e di cura nei confronti dei più fragili.