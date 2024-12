Asm: "Potenziata la rete elettrica"

TERNI Asm fa sapere che "è stato messo in esercizio il nuovo trasformatore elettrico di potenza 25 mva nella cabina primaria di Terni Ovest". "L’attività, svolta in collaborazione con Areti e portata avanti nelle ore notturne dagli operatori – continua Asm – , potenzierà il servizio della rete elettrica di Terni, migliorando la qualità della vita dei cittadini. L’intervento rappresenta un notevole passo in avanti per l’ottimizzazione dell’infrastruttura energetica locale, garantendo una maggiore affidabilità del servizio. Con questa operazione, messa in campo da Asm senza interferire con il normale funzionamento del servizio, la rete elettrica di Terni si pone in linea con gli standard di innovazione, sostenendo lo sviluppo del territorio".