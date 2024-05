Arvedi e la formazione. Ecco “Ast Academy“

TERNI La competitività passa anche per la formazione e la preparazione dei propri collaboratori e in Arvedi Ast "competenze e leadership non si acquisiscono soltanto sul campo ma anche in aula". È con questo approccio che l’azienda investe su “Ast Academy“, training center aziendale che offre aggiornamento continuo e nuove skills professionali ai propri dipendenti. "Per essere sempre più preparati a fronteggiare il mercato e a coglierne rischi ed opportunità, è stata potenziata in Arvedi Ast - spiega l’azienda di viale Brin - la struttura commerciale con l’inserimento di ulteriori risorse professionali da destinare alle nuove linee di business. L’obiettivo, in questa delicata fase del mercato, è allineare le produzioni alle esigenze della domanda garantendo al cliente un servizio orientato all’eccellenza. Competenza, conoscenza del prodotto e dello scenario, ascolto del cliente e dei suoi bisogni, sviluppo della qualità per prodotti sempre più sostenibili: sono queste le parole chiave della nuova forza commerciale dell’azienda". Per consentire ai collaboratori di affinare le tecniche e di cogliere queste esigenze, è stata avviata in questi giorni una nuova sessione di training dedicata all’inox, che fornisce alla rete commerciale informazioni strategiche utili per presentare e posizionare i prodotti sul mercato. Informazioni ritenute preziose non solo per la rete vendite ma anche per il resto delle professionalità presenti in azienda.