Artisti per la Pace a Perugia: eventi natalizi al Borgo Bello

A Perugia e nel Borgo Bello, oggi e domani arriva “Artisti per la Pace”: musicisti, attori e attrici, danzatrici, video makers, artisti provenienti da tutta la città popoleranno il quartiere proponendo performance dedicate al tema. E’ solo uno dei tanti appuntamenti che si alterneranno nel quartiere in occasione delle festività natalizie.

"Intanto - racconta la vicepresidente dell’associazione Borgo Bello, Antonietta Alonge – con l’accensione delle luminarie e del grande albero Scart, in Piazza Giordano Bruno, si respira già l’atmosfera del Natale. Un’atmosfera caratterizzata però da scelte particolari, non solo consumistiche, ma che vedono in questo periodo un momento per impegnarsi ancora di più per il bene comune. Se le cinque “P” dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, sono persone, prosperità, pace, partnership, pianeta, l’associazione da sempre e ora più che mai è impegnata a lavorare per obiettivi collegati a questi punti".

Oltre all’evento Artisti per la pace, l’associazione ha organizzato “JAXX, suoni dal Borgo” (15 dicembre). La manifestazione è realizzata in partnership con il Conservatorio di Perugia e vedrà esibirsi 10 tra musicisti solisti e gruppi jazz in vari locali del quartiere.

Come ogni anno, ci sarà anche l’impegno per le persone, in modo specifico per i bambini meno fortunati: torna, infatti, il “giocattolo sospeso”. "Da domani – conclude Alonge – le famiglie potranno portare sotto all’albero di Piazza Giordano Bruno dei giocattoli che poi, tramite la Caritas, faremo arrivare ai piccoli bisognosi. Per tutto il periodo, si potranno visitare il presepe nella bottega più antica del quartiere, quella di Mastro Giuseppe, e le luminarie installate dai residenti tra le piante delle 5 vie dei Monasteri".