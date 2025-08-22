Arte sotto il cielo di Trevi. Tutti i colori del teatro

Tris di spettacoli per la stagione “Sotto il cielo di Trevi – Musica e teatro nel paesaggio”. Si comincia stasera alle 21 al Parco Agricolo con “Quattro notti di un sognatore”, spettacolo tratto da ’Le Notti Bianche’ di Dostoevskij con adattamento teatrale e regia di Gabriele Furnari Falanga, anche protagonista in scena insieme a Diletta Masetti e Gabriele Furnari Falanga.

Domani alle 18.45 sarà poi la volta di un insolito evento itinerante, “Trevi, ovvero vissi d’amore e di merangole”: una visita teatrale nel centro storico a cura di Roberto Biselli (foto), in una produzione Teatro di Sacco. I visitatori – cittadini o turisti – saranno accompagnati in luoghi simbolo da un narratore, che, muovendosi tra appunti storici, spigolature e memorie condivise, loro un mondo diverso dal quotidiano e che, tuttavia, è parte integrante, unica, della storia e della vita trevana. Filo rosso del percorso, che si articolerà in varie tappe, sarà l’amore, osannato, perduto, desiderato, rimpianto e naturalmente celebrato. E’ un evento gratuito per un massimo di 40 partecipanti, prenotazione obbligatoria al 327.8184788.

Infine, domenica alle 21 nella chiesa di San Francesco andrà in scena “Domenico, un uomo buono” di Luca Simonelli, con Marco Prosperini e con Sara Carapellotti, Ilaria Celani, Pino De Carolis, Michele Compagno, Piero Frattarelli. E’ uno spettacolo su Domenico da Foligno, benedettino, considerato tra i più importanti riformatori della vita monastica tra il X e l’XI secolo, e racconta la la prima costruzione dell’omonima Abbazia a Trisulti in provincia di Frosinone, primo nucleo monastico preesistente alla futura Certosa, e primo centro di comunità monastica in Italia. I biglietti di stasera e di domenica costano 3 euro + 2 di prevendita. Sono acquistabili la sera dello spettacolo o in prevendita su VivaTicket. Info e prenotazioni al 327.8184788; mail: - [email protected]