Arte in festa Le Giornate del Patrimonio

Porte aperte alla bellezza con “Le Giornate Europee del Patrimonio“ che domani e domenica si festeggiano in tutta l’Umbria sul tema “Patrimonio in cammino”: un invito a riflettere sul valore del patrimonio culturale in relazione a cammini, vie di comunicazione e connessioni. Per l’occasione la Direzione Regionale Musei Nazionali Umbria propone un ricco cartellone di eventi, spettacoli e visite tra aree archeologiche, musei e ville. Tutti questi luoghi proporranno domani aperture straordinarie notturne di tre ore, al costo simbolico di 1 euro.

Il programma è ricchissimo e disponibile sul sito www.musei.umbria.beniculturali.it. Ecco alcune suggestioni. A Perugia la Galleria Nazionale propone le ultime visite guidate a “Le tre età“ di Klimt (domani alle 18, domenica alle 15) con apertura domani fino alle 23.30. Al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, che ospita anche gli eventi di “Velimna-Gli Etruschi del fiume“, ci sono l’evento “L’ifigenia perugina“ alle 16, un film del “PerSo Festival“ e il concerto di Ars et Labor “Hommage à Gabriel Fauré” (domani alle 21 alla Biblioteca). All’Ipogeo dei Volumni domani ale 17.30 si apre la mostra “La necropoli del Gambone (Deruta, PG) tra Umbri ed Etruschi”, domenica dalle 10 alle 12 c’è “Il Sorriso dalla Terra” dance happening e alle 10.30 vista guidata alla mostra e ai Depositi. A Villa del Colle del Cardinale visite guidate nelle sale e tra i segreti del parco e degli alberi e domani alle 21 apertura straordinaria a lume di candela. Sempre a Perugia la Soprintendenza archivistica organizza domani alle 10.30 al Salone storico in Corso Garibaldi l’incontro “Musica in cammino: l’arte della tastiera nel “Transilvano” di Girolamo Diruta“ sull’importanza del prezioso trattato musicale.

Visite guidate sulle novità dell’ultima campagna di scavo all’Area Archeologica di Carsulae dove domenica alle 15.30 c’è anche il laboratorio per bambini “Oro foglia“. Tante iniziatve a Spoleto: al Museo Archeologico e Teatro Romano di Spoleot ci sono tre visite tematiche (Spettacoli e propaganda nell’antica Roma, Il Convento di Sant’Agata e Reperti salvati). Alla Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato (foto sotto) ci sono visite guidate (anche di notte e ai camminamenti e alle Torri) oltre al laboratorio per bambini su Dame e cavalieri. Tante le iniziatiove del Comune.

Aperture nottune e visite guidate al Tempietto sul Clitunno, al Museo Archeologico di Orvieto (domenica alle 11 performance archeomusicologica ), alla Necropoli Etrusca di Crocifisso del Tufo, al Museo Paleontologico Boldrini di Pietrafitta (visite in inglese e sabato dalle 21 “La Notte“ per bambini), a Palazzo Ducale e al Parco Archeologico del Teatro Romano di Gubbio.

Sofia Coletti