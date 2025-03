Arte e dintorni Una domenica gratis al museo

Porte aperte ai tesori d’arte e cultura in una giornata tutta a ingresso libero. Oggi, prima domenica del mese, torna l’iniziativa del Ministero che permette di visitare gratuitamente musei, aree archeologiche, giardini, ville e parchi. Per l’occasione, i Musei nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali offrono anche visite guidate speciali per esaltare la bellezza del patrimonio artistico e archeologico.

A Perugia ingresso gratuito alla Galleria Nazionale dell’Umbria (foto sopra), dalle 8.30 alle 19.30 con la possibilità di ammirare oltre alla collezione la mostra “In breve, Robert Doisneau“ che nello spazio Camera Oscura ospita più di 30 scatti del grande fotografo francese. In attesa della nuova mostra-evento “Fratello Sole, sorella Luna. La Natura nell’Arte, tra Beato Angelico, Leonardo e Corot“ al via dal 15 marzo. Ingresso libero all’Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone (dalle 9 alle 13.30 e al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria (orario 8.30-19.30). Da vedere c’è anche la mostra “Archeo Design - Instrumenta“, con gli antichi strumenti da lavoro rivisitati in chiave moderna dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci“.

Passando a Spoleto, appuntamento alla Rocca Albornoz - Museo del Ducato di Spoleto (foto sotto): oltre all’ingresso libero dalle 9 alle 18.30 c’è anche la visita guidata alle 11 dal titolo “I mille volti della Rocca”, gratuita per i possessori della “Spoleto Card“, per gli altri al costo di 5 euro, con informazioni e prenotazioni allo 0743.224952. Ingresso gratuito anche al Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano, aperto dalle 8.30 alle 19.30 e al Tempietto sul Clitunno a Campello: il gioiello longobardo si può visitare dalle 10 alle 15.

E ancora, tappa al Castello Bufalini di San Giustino aperto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 con visita sempre accompagnata e partenza dei gruppi ogni ora senza necessità di prenotazione. C’è poi Gubbio con Palazzo Ducale e con il Teatro Romano e Antiquarium, sempre con ingresso gratuito per tutti dalle 8.30 alle 19.30, quindi Terni con l’Area Archeologica di Carsulae (orario 8.30-17.30). A Orvieto si possono visitare il Museo Archeologico Nazionale dalle 8.30 alle 19.15 e la Necropoli Etrusca del Crocifisso del Tufo (dalle 9 alle 18), a Pietrafitta c’è il Museo Paleontologico “Luigi Boldrini“, aperto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.

Sofia Coletti