Art Bonus A spasso in città tra i tesori ritrovati

Perugia festeggia i dieci anni dell’Art Bonus con un’originale iniziativa che si inserisce nelle Giornate Europee del Patrimonio, dedicate quest’anno al tema “Patrimonio in cammino”. Sabato 28 e domenica 29 settembre il Comune, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, propone così due itinerari in centro storico, da affrontare a piedi o in bicicletta, sulle tracce di tesori e monumenti restaurati proprio grazie allo strumento dell’Art Bonus e alle donazioni dei cittadini.

Sabato e domenica alle 9.15 c’è il “Percorso Giustizia e Pace” alla scoperta del Portone dell’atrio di Palazzo dei Priori, la Pietra della Giustizia, il Portale del consiglio comunale, l’Agnus Dei e il Gonfalone, le vetrate della Sala dei Notari, i portoni storici su piazza IV novembre, la Fontana Maggiore, la Scale della pace, la Fonte Lomellina, il Pozzo del Castellano, Porta San Girolamo, e il Monumento del XX Giugno. Sempre nelle due giornate ma alle 11.15 ci sarà il “Percorso Arte e Teatro” che comprende la statua del Perugino ai Giardini Carducci, la Madonnina in via Oberdan, gli affreschi e i manoscritti antichi alla Biblioteca Augusta (solo sabato), il Teatro Morlacchi, il Pozzo Etrusco in via dei Priori e la Cappella degli Oddi all’Auditorium San Francesco al Prato. I due percorsi, della durata di un’ora e mezzo, proporranno racconti e spiegazioni dell’architetto Barcaccia e di alcuni restauratori sulla storia dei beni e le attività di recupero. Prenotazioni al 3351646254 (alla Soprintendenza con orario 10-13).

L’iniziativa è stata presentata ieri a Palazzo dei Priori (foto sopra) "Festeggiamo i dieci anni dell’Art Bonus Perugia legandolo a un progetto nazionale" ha esordito la responsabile Simona Cortona che ha ricordato i risultati straordinari con 2 milioni e 500 mila euro donati e 36 beni restaurati grazie alla generosità dei mecenati. "Le Giornate – ha sottolineato il soprintendente Giuseppe Lacava – rientrano in un più vasto progetto di valorizzazione che il Ministero promuove con visite, aperture notturne e iniziative visibili sul nostro sito". Con questi percorsi, ha spiegato il vicesindaco e assessore alla cultura Marco Pierini, "celebriamo una delle poche cose ’semplici’ presenti in Italia che permette a tutti, cittadini o grandi imprenditori, di intervenire nel segno della condivisione". Per la prossima campagna Art Bonus, Pierini annuncia una novità: "Oltre al restauro il Comune si apre alla valorizzazione con la possibilità per i cittadini di finanziare mostre, spettacoli, rassegne, eventi. il Comune ha sempre lavorato bene con l’Art Bonus e noi andiamo avanti". C’è anche la collaborazione con Fiab e Piedibus, rappresentati da Paolo Festi e Simona Zucchetti: un invito a riscoprire la città in modalità ecologica.

Sofia Coletti