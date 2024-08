Arrivano i Concerti delle Candele

PERUGIA – Candele e musica alla Sala dei Notari. Sul fronte dell’offerta culturale perugina c’è grande curiosità per i “Concerti delle Candele“ che il festival internazionale Green Music ideato e diretto da Maurizio Mastrini propone per tre serate in città, dopo il grandissimo successo del format a Passignano. Minimo comun denominatore sarà la luce luce soffusa e avvolgente delle candele che creano un’atmosfera speciale, trasformando la Sala in un luogo di magia.

Si comincia domani alle 21 con il “Duo Pollice“, composto dai pianisti Aurelio e Paolo Pollice che presentano lo spettacolo “Le donne di Puccini...” in un concerto per pianoforte a quattro mani. Giovedì, sempre alle 21, sarà la volta di “Amarcord Napoli”, concerto che celebra i classici della musica napoletana con il soprano Valeria Lombardi, applaudita su diversi palcoscenici operistici italiani, accompagnata dal pianista Salvatore Moscogiuri, compositore e direttore di cori e da Sofia Moscogiuri, alla chitarra.

Venerdì, stessa ora, terzo “Concerto delle Candele“ con il pianista Andrea Bacchetti, conosciuto dal grande pubblico come il braccio destro di Piero Chiambretti nella trasmissione Tiki Taka, in un viaggio attraverso quattro secoli di musica e storia, da Bach alla musica contemporanea d’autore. L’ingresso è sempre libero, con prenotazione consigliata al 351.9344354.