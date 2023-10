Arrivano 64 milioni per gli Istituti superiori

FOLIGNO – Sono 64 i milioni di euro che la Provincia di Perugia investe per gli istituti superiori del comune di Foligno. Il punto della situazione è stato fatto in un incontro, all’Istituto tecnico Scarpellini, nel quale sono intervenuti la presidente Stefania Proietti, la consigliera Erika Borghesi e il consigliere David Fantauzzi oltre ai dirigenti scolastici, alcuni genitori della zona. La presidente Proietti ha sottolineato come questo investimento sia importante per le future generazioni. Nello specifico, la Provincia è proprietaria di 120 edifici scolastici, comprese le palestre, nei quali verranno investiti 260 milioni. "Circa 11 milioni di euro dei Fondi PNRR sanno messi a terra nel territorio di Foligno – ha detto Borghesi - e a questi si aggiungerà un 1 milione di euro, provenienti da Fondi Europei, per interventi di nuova costruzione, adeguamentomiglioramento sismico. Circa 52 milioni di euro sono stati stanziati da fondi dello stato per gli Eventi Sismici 2016-2017". La consigliera Borghesi è entrata quindi nel dettaglio degli interventi, anche portati avanti con fondi provinciali oltre 900 mila euro da destinare a piccoli lavori di funzionalizzazione di ogni spazio disponibile (circa 400mila euro per Foligno). A queste risorse vanno aggiunti 250.000 euro per i trasporti scolastici, 240 per i turni pomeridiani e 10 mila circa per il trasporto alle palestre per le esigenze del Liceo Marconi, che è l’autonomia scolastica in questo momento maggiormente interessata dalle criticità. Su tale fronte, superando notevoli difficoltà incontrate ai vari livelli istituzionali, è stato possibile prevedere la realizzazione di una struttura provvisoria modulare per 10 aule didattiche, da installare nel piazzale retrostante l’ITT L. Da Vinci per un costo di circa 260mila euro. A breve partiranno i lavori con previsione di consegna delle 10 classi previste al Liceo Marconi, entro novembre".