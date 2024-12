Arriva “The Prudes“. Ironia e divertimento in scena al Clitunno

Ironia e divertimento stasera alle 21 sul palco del Teatro Clitunno grazie a “The Prudes“, una brillante commedia di Anthony Neilson portata in scena da Gianluigi Fogacci, anche alla regia, e Carlotta Proietti: i due attori offrono uno sguardo ironico e provocatorio sulla moralità e l’intimità. Chi sono i Prudes? Questa strana coppia si presenta sul palcoscenico di un teatro pieno di spettatori per inscenare o vivere il suo dramma di coppia come una seduta terapeutica collettiva. Inizia allora un gioco al massacro, dove emergono vecchie ruggini, cose non dette che feriscono, giochi di travestimenti e colpi di scena che fanno via via dubitare di chi siano veramente queste persone o personaggi. Il gioco metateatrale si fa sempre più sofisticato e coinvolge continuamente il pubblico come se i personaggi sul palco cercassero di tirare a sé le sue simpatie e un giudizio favorevole. Lo spettacolo fa parte della stagione “Atto III°”, realizzata per il terzo anno consecutivo da Tec – Teatro al Centro, biglietto a 18 euro, 15 il ridotto, prevendite su VivaTicket.