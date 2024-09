Arriva lo Sky Moon Cenare ad alta quota. Il ristorante volante appeso al cielo

Dopo l’atmosfera magica lasciata dalla musica, tra cui quella di Francesco De Gregori, adesso è il turno del brivido. Eh sì al Barton Park da giovedì al 22 settembre arriva lo SkyMoon. Si tratta di un bar-ristorante ad alta quota con vista panoramica sulla città. Si mangerà a 50 metri dal suolo a bordo di una piattaforma super tecnologica.

Il ristorante volante ha già fatto la sua apparizione in diverse città del Centro e ora è pronta ad approdare anche qui a Perugia nel polmone verde dei fratelli Bartolini. Ma come funziona? Il locale, tramite una gru, resta sospeso in aria e lassù tra le nuvole si può consumare l’aperitivo, cenare o bere un drink. La piattaforma che verrà installata davanti all’anfiteatro del Barton pesa 11 tonnellate, è lunga 12 metri, ospita 7 frigo bar, 3 forni, piastre a induzione, gelateria, macchina del caffè e anche una per il ghiaccio. In tutto ci sono 22 i posti a sedere distanziati, oltre a 6 monitor, un impianto satellitare e la rete wifi.

La clientela con un’attrezzatura specifica verrà fatta salire a 50 metri d’altezza, tanto dista dal suolo lo Sky Moon. Qui potrà restare mezz’ora per un aperitivo o per un drink e fino a un’ora e mezza per una cena. Non ci sono limitazioni di sorta, fatta eccezione per l’obbligo di essere alti almeno 1 metro e 40 centimetri per potere salire sull’attrazione. Insieme ai concerti, ai piccoli eventi che hanno caratterizzato la stagione estiva di questo angolo di paradiso ai piedi della città, ora l’attrazione sarà un modo per vedere Perugia da un’altra prospettiva, per vivere un’esperienza inedita e per partecipare tutti quanti assieme ad un brindisi vicino alle stelle.

Silvia Angelici