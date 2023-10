Arriva il nuovo Sportello energia: "Aiutare le famiglie a rischio-povertà"

Caro energia: come muoversi? Cosa fare per aiutare gli utenti ad abbattere i costi? A Città di Castello c’è un’opportunità in più: apre lo Sportello Energia, il nuovo punto formativo promosso da Fondazione Banco dell’energia e Jti (Japan Tobacco Italia). Il progetto, presentato ieri in Comune, rientra nell’ambito dell’iniziativa "Energia in periferia", nata per supportare le famiglie a rischio di povertà residenti nelle zone periferiche delle città. Secondo il rapporto dell’Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica l’incidenza media del fenomeno nella regione umbra è del 6,7% -al decimo posto in Italia- una condizione di precarietà che minaccia di espandersi, dato che il rischio di esclusione sociale riguarda circa un italiano su quattro. Lo sportello è stato realizzato col patrocinio del Comune che ha messo a disposizione gli spazi dell’ufficio del cittadino in corso Cavour e sarà gestito dalle associazioni dei Consumatori Adiconsum e Unione Nazionale Consumatori Umbria. Con questa iniziativa sono state già supportati 160 nuclei familiari - 80 nel comune di Gubbio e 80 nel comune di Gualdo Tadino "attraverso il sostegno diretto al pagamento delle utenze e con un percorso di educazione e consapevolezza energetica per favorire la riduzione dei consumi", hanno detto i promotori nel corso della conferenza stampa. "Anche le famiglie umbre rischiano di non poter accedere a un paniere minimo di beni e servizi energetici: vogliamo garantire un sostegno tangibile e duraturo alla comunità, fornendo strumenti utili ad alleggerire la spesa della bolletta e a gestire meglio i consumi".

All’evento di presentazione sono intervenuti il sindaco Luca Secondi, Lorenzo Fronteddu, corporate Affairs & communication director di Jti Italia, Giancarlo Monsignori, presidente Adiconsum Umbria, Damiano Marinelli, presidente regionale Unione Nazionale Consumatori e Silvia Pedrotti, responsabile Fondazione Banco dell’energia. Con l’occasione, subito dopo la presentazione dell’iniziativa, si è anche tenuto il talk "Come ridurre i consumi attraverso piccoli gesti quotidiani", a cura dei Tutor per l’Energia Domestica di Fondazione Banco dell’energia, fornendo ai presenti una serie di esempi di quali possano essere le buone pratiche per aumentare la consapevolezza sui propri consumi.