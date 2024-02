’Arnie solidali’ agli apicoltori alluvionati

La consegna è avvenuta nei giorni scorsi a Fusignano, nel ravennate, e riguarda una fornitura di arnie per gli apicoltori colpiti dall’alluvione del maggio 2023. Sono le "Arnie solidali", frutto di un gesto di generosità che ha visto protagonista La Palestra delle Emozioni, promotrice dell’iniziativa che ha poi coinvolto "Un cuore per la vita" di San Prospero e "Comunanza Agraria di Castelluccio di Norcia". "Le arnie – spiega Iris Valorosi, presidente dell’associazione altotiberina - sono state realizzate da ragazzi disabili della Casa dei sogni di Gandino, in provincia di Bergamo, che le hanno dipinte e personalizzate rendendole uniche". Tra le persone che hanno contribuito a comprare un’arnia, anche Mathis e Veronica, due bambini con i loro risparmi. In questa lunga catena di solidarietà anche Il Centro Smistamento Merci ha trasportato gratuitamente tutto il carico.