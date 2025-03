Aria buona e poco rumore: Perugia è la città dove si dorme meglio

PERUGIA – Il capoluogo umbro "è la migliore città italiana per dormire bene". A dirlo, in occasione della Giornata mondiale del sonno, fissata per oggi, uno studio, condotto dal servizio di psicologia online Unobravo, che rivela che ben 7 italiani su 10 (72,3%) sono insoddisfatti della qualità o della durata del loro sonno. Perugia però, sarebbe la realtà italiana dove si dorme meglio. E questo grazie al punteggio più alto per la qualità dell’aria: 78 su 100, con ben il 64% della città che è composto da spazi verdi e l’inquinamento acustico e luminoso è tra i più bassi in classifica (38 su 100).

La ricerca condotta da Unobravo ha analizzato 30 città in tutta Italia, classificandole in base a fattori chiave come inquinamento acustico e luminoso, qualità dell’aria, connessione online e numero di bar, rivelando quali città offrono il miglior ambiente per una notte di riposo.

"Il sonno è un bisogno fondamentale per il benessere fisico, mentale ed emotivo - commenta Valeria Fiorenza Perris - riposare correttamente, cioè circa 7-8 ore al giorno, regola il metabolismo e aiuta il cervello".