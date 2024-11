Aree verdi e parchi in città. Spuntano 62 nuovi alberi

Il Comune di Perugia prevede di investire parte delle risorse economiche rese disponibili dal bilancio comunale anno 2024 in interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo anche mediante la messa a dimora di 62 nuovi alberi da inserire in parchi e aree verdi di proprietà comunali. A deciderlo la Giunta, che spiega come il patrimonio arboreo del Comune è composto da 302 aree verdi censite, in cui sono insediati circa 40.800 alberi riuniti in gruppi o disposti singolarmente, da 123 viali alberati in cui sono censiti circa 7.800 alberi oltreché il soprassuolo forestale delle aree boscate per circa 248mila ettari. La scelta delle aree dove procedere all’impianto, tenendo conto dell’entità del finanziamento disponibile, è stata compiuta tenendo conto della necessità di reimpiantare soggetti arborei sostitutivi di quelli abbattuti e di creare ambienti ombrosi in aree gioco. Questo l’elenco dei parchi e degli alberi: Area verde via Deruta, San Martino in Campo: 4 lecci e 4 bagolari; Parco dell’Arringatore – Strada Pila-San Martino in Colle: 7 lecci e n. 8 pini; Parco di Sant’ Anna - via Fonti Coperte, 4 lecci, 2 Bagolari, 2 carpini bianchi, 3 melograni e 2 ciliegi; Parco Chico Mendez – via Cortonese: 4 lecci, 2 bagolari, 2 aceri riccio; Percorso verde Pian di Massiano: 5 bagolari e 5 frassini; - Area verde Santa Sabina: 2 olmi e 2 aceri riccio; Area verde San Quirico – via Pigafetta: 1 bagolaro e 3 Olmi.