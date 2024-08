Aree di sosta a pagamento, la rivoluzione dal 12 agosto

CASTIGLIONE DEL LAGO - Ecco come si rivoluziona il sistema parcheggi: partirà lunedì 12 agosto il nuovo sistema di parcheggi a pagamento intorno alle mura del centro storico di Castiglione del Lago: quindi solo da quella data gli addetti della società Easy Help, che gestisce il servizio, sanzioneranno gli eventuali parcheggi irregolari. In questo modo tutti i cittadini aventi diritto potranno procedere all’acquisto dell’abbonamento annuale al costo di 12 euro. L’amministrazione comunale ha poi deciso di istituire, oltre a quelli già previsti per tutti i residenti del Comune, gli operatori commerciali e i loro dipendenti, i dipendenti di Comune e Usl, anche il “Pass 5“ dedicato ai proprietari di un immobile a uso abitativo, anche non residenti, nel centro storico. Dal 24 luglio è possibile fare l’abbonamento nell’ufficio di via del Forte: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13, il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.45. Per ogni informazione c’è il servizio telefonico al 346 / 3600042 attivo dal lunedì al venerdì 8-20 e il sabato dalle 8-14.