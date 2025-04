Arcieri, mostre e ponte Bailey. Poi ci sono i fiori

Maggio a Todi apre gli eventi verso l’estate. Si comincia il 3 e 4 maggio con “Todi Città degli Arcieri”, quindicesima edizione del torneo durante il quale si sfideranno 200 arcieri in abiti storici lungo un percorso di venti piazzole sparse nel centro storico della città. A supportare il tutto ci sarà la mostra mercato “Tipico Todi” con prodotti dell’artigianato e dell’agroalimentare e una serie di spettacoli itineranti e visite guidate alla scoperta dei rioni medievali della città.

Domenica 11 maggio è in programma invece la seconda edizione della ’Todi Bailey Gravel’, evento sportivo-turistico che prenderà il via con 300 partecipanti dal ponte bellico in ferro sul fiume Tevere recentemente restaurato. Previsti tre percorsi. Il primo è una pedalata di 20 chilometri e un dislivello di 300 metri. Il secondo, con una difficoltà media, prevede 60 chilometri e un dislivello di 1.400 metri. Il terzo è più impegnativo: 120 chilometri per 2.200 metri di dislivello. Tutti e tre gli itinerari sono stati disegnati, al di là del diverso impegno fisico, per una immersione tra storia, natura e cultura del territorio tuderte.

E poi c’è ’Todi Fiorita’, giunta dalla sua sedicesima edizione. Il 16, 17 e 18 maggio, la piazza e gli spazi limitrofi vedono svolgersi la mostra mercato di florovivaismo specializzato con quaranta espositori qualificati di piante e fiori ma anche di arredi e attrezzature da giardino, sapori e profumi che accompagnano gli incontri, le conferenze e gli appuntamenti musicali che arricchiscono il programma.