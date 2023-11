Arbitro con le vesciche. Gara sospesa

ORVIETO Sarà ricordato a lungo l’arbitro Akash Jose Maria Nuckchedy di Caltanissetta. Domenica ha sospeso la sfida tra Poggibonsi ed Orvietana (decima giornata del girone E di serie D) alla fine dei primi 45 minuti sullo 0-0, causa vesciche. Il direttore di gara nell’intervallo ha fatto capolino dal suo spogliatoio annunciando ai dirigenti delle squadre la volontà di non proseguire la gara per il forte dolore ai piedi procurato dalle vesciche. L’arbitro infatti ha spiegato di aver indossato degli scarpini nuovi. Tutti a casa così, fra lo stupore generale. La gara verrà recuperata mercoledì 15 alle 14,30 al Lotti e si giocheranno solo 45 minuti. "Il rammarico – sottolinea il ds orvietano Severino Capretti – è legato al fatto che stavamo facendo noi la partita. Oltretutto dovremo spendere altri 1500 euro per la trasferta per giocare solo 45 minuti"