Araba Fenice, sarà un cartellone nel segno del pianoforte

Compie 27 anni la stagione dell’Araba Fenice e li festeggia con un super cartellone di 13 concerti ricchi di grandi artisti, presentato ieri a Palazzo Carrara dal presidente dell’associazione Bruno Galigani. Dal 28 ottobre al 3 marzo si esibiranno così a Terni e Guardea artisti di elevata caratura: ci saranno tanti pianisti come Serena Valluzzi (nella foto) che inaugura la stagione sabato 28 ottobre nella sala consiliare di Guardea e domenica 29 all’Auditorium Gazzoli di Terni. E poi Gianluca Luisi, Edoardo Bruni, Maurizio Mastrini, Luigi Gioachino, Palmiro Simonini, Nazario La Piscopia insieme al trombettista Antonio Carretta, il flautista Giuseppe Nova, il fisarmonicista Giannino Fassetta e il soprano di origini coreane, Sang Eun Kim. Sarà una stagione non solo ricca di musica e di pianisti di assoluto livello, ma aperta anche ai giovani con i quattro sassofonisti del New time Sax Quartet che studiano al Conservatorio “Briccialdi”, la pianista Sofia Proietti e il violinista Domenico Masiello. E protagonista sarà il pianoforte che oltre al ruolo di solista per eccellenza si unirà in diverse formazioni cameristiche, di cui alcune originali e orchestrali.

In cartellone si ascolteranno programmi rari e diversi l’uno dall’altro. Spazio al grande repertorio classico come “Le Variazioni Goldberg” pietra miliare del repertorio bachiano (25 e 26 novembre con Edoardo Bruni) o il secondo Concerto per pianoforte e Orchestra di Chopin, le celebri Sonate di Beethoven, Schumann, Liszt e un intero recital monografico dedicato a Chopin. E poi che guardano lontano, attraverso il jazz di Girotto e Trovajoli, il Tango di Piazzolla, le celebri arie di Rossini e Mascagni, e per la prima volta, anche alla musica “crossover” con il pianista e compositore Maurizio Mastrini che domenica 18 febbraio all’Auditorium, per i concerti di San Valentino, presenterà il suo ultimo cd “Baci. Finale di stagione con un omaggio ai capolavori di Ennio Morricone, domenica 3 marzo con il Trio Giachini-Nova-Kim. Torna anche il concorso di scrittura e disegno per le scuole ad indirizzo musicale di Terni, Amelia e Guardea