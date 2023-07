apre la rassegna fuoripost

Evento imperdibile per la serata d’apertura di “FuoriPost“, il festival ideato e finanziato dal cinema PostModernissimo, in scena nella piazzetta Montessori, nel quartiere di Via della Viola a Perugia: lunedì 17 alle 21.30 arriverà un ospite di eccezione, il regista Marco Bellocchio per presentare al pubblico “Rapito“, il suo ultimo film in concorso a Cannes e già premiato con il Nastro d’argento e il Globo d’oro. Bellocchio sarà il primo protagonista dei tradizionali “otto incontri d’autore” che fino al 27 luglio porteranno nella piazzetta Montessori i protagonisti più interessanti della stagione appena conclusa, con una seria di proiezioni a ingresso libero.