Apre il ’Ristorante dei ragazzi’. Gli studenti dell’Alberghiero hanno il loro locale da gestire

L’Istituto Alberghiero di Assisi apre il ristorante didattico. Inaugurazione domattina, nella sede di Santa Maria degli Angeli, alle ore 12.45, con un evento speciale denominato "Il Ristorante dei Ragazzi"; un momento destinato ai genitori, amici e parenti degli studenti della classe 2B per quello che rappresenta l’appuntamento iniziale al quale seguiranno altri destinati a tutte le classi della scuola. Un’occasione unica che permette agli allievi di mettere in pratica le competenze acquisite durante il percorso formativo, sotto la guida dei professori Nello Baldelli e Francesca Ravalli per la cucina, Claudia Apostolico per il servizio in sala e Francesca Galli per l’accoglienza.

"Il ristorante didattico – spiega il vice preside Aldo Geraci, coordinatore dell’iniziativa – offre molteplici vantaggi: gli studenti possono sperimentare situazioni lavorative reali, applicando concretamente le nozioni apprese e sviluppando competenze organizzative e gestionali. Inoltre, hanno l’opportunità di mostrare ai propri cari il frutto del loro impegno, rafforzando il senso di orgoglio e motivazione". "Queste iniziative rappresentano un’opportunità preziosa per i nostri studenti, che possono applicare concretamente le competenze acquisite e confrontarsi con il mondo reale – aggiunge la dirigente scolastica Stefania Tarini – Il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale rafforza il legame tra scuola e territorio, promuovendo una formazione di qualità e inclusiva. Siamo orgogliosi di poter offrire esperienze così significative, che preparano i nostri ragazzi al futuro con professionalità e passione". Periodicamente verrà allestito un convivio serale aperto al territorio e rappresenterà il ristorante didattico aperto alla comunità.

Maurizio Baglioni