Apprendimento e disturbi. Nuovi servizi a distanza

CITTA’ DI CASTELLO – La tecnologia al servizio dei disturbi dell’apprendimento che in media riguardano un bambino su 25. Punta a moltiplicare la possibilità di rispondere in modo precoce ed efficace ai bisogni dei bambini con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) l’investimento sulla piattaforma "Ridinet" per la teleriabilitazione di cui si è fatta carico l’associazione "I Fiori di Lillà". Verrà dunque implementata l’attività terapeutica rivolta agli studenti con problemi nella lettura, nella scrittura, nel calcolo e con disturbi del linguaggio grazie al contributo di 5 mila euro erogato dal "Fondo di beneficenza e opere di carattere sociale e culturale" di Banca Intesa Sanpaolo destinato al "Servizio Integrato per l’Età Evolutiva del Distretto Altotevere" che fa capo alla Usl Umbria 1. L’equipe clinica diretta dalla responsabile del Siee Paola Antonelli potrà trattare contemporaneamente molti più casi, almeno 15 a ciclo trimestrale, seguendo da remoto l’attività riabilitativa online che i bambini con diagnosi Dsa effettueranno a casa con i genitori. Tre-quattro sedute settimanali sulla piattaforma telematica, completate da due incontri mensili in presenza con gli specialisti del servizio."Un progetto molto importante, che da un lato mette in evidenza il valore aggiunto rappresentato dalla relazione tra genitori e figli utilizzando al meglio le possibilità offerte dalla tecnologia, e dall’altro sottolinea il protagonismo del mondo del volontariato nel nostro territorio": così hanno accolto il progetto il sindaco Luca Secondi e l’assessore Benedetta Calagreti. Protagoniste le logopediste Cecilia Cucciaioni e Lucia Morani. Antonelli e Saffini hanno messo in evidenza la particolare efficacia della piattaforma online.