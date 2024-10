Appello a Tesei e Proietti: "Il futuro dipende da voi"

E’ andato in scena ieri sera nella sede della Figc di Prepo, a Perugia, il faccia a faccia organizzato da Confindustria Umbria tra le due principali candidate alla presidenza della Regione, Donatella Tesei (centrodestra) e Stefania Proietti (centrosinistra). Durante l’incontro sono state approfondite le tematiche di interesse delle imprese che riguardano lo sviluppo economico e sociale del territorio. Ma alle due contendenti, il presidente di Confindustria Umbria Vincenzo Briziarelli, ha chiesto di conoscere le azioni e politiche che saranno adottate per garantire il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo e di esprimersi sulle principali questioni relative a crescita e innovazione, internazionalizzazione, ambiente ed efficienza energetica, valorizzazione delle competenze attraverso una formazione qualificata dei giovani, potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali, sanità e sicurezza dei cittadini.

"Abbiamo voluto questo incontro – ha detto Briziarelli – per ascoltare le proposte e approfondire i punti dei programmi che riguarderanno il futuro della nostra regione, con uno spirito costruttivo e con la consapevolezza del ruolo economico e sociale che la nostra Associazione e il nostro sistema imprenditoriale rivestono all’interno del territorio. L’industria e le imprese rappresentano un pilastro fondamentale per la crescita e il benessere della nostra comunità. È quindi importante ascoltarne le istanze".

Il confronto con Confindustria Umbria, per le due candidate, segue quello che Tesei e Proietti hanno sostenuto al teatro Lyrick di Assisi con Cna, nel corso del quale il direttore Giannangeli ha presentato le dieci richieste del comparto dell’artigianato per chi sarà eletta a guidare la regione. E i faccia a faccia Tesei-Proietti non finiscono qui: lunedì, al Giò Wine di Perugia, altro appuntamento con Confagricoltura, alla presenza del presidente nazionale dell’organizzazione Massimiliano Giansanti.