Appalti ferroviari in piazza. Lavoratori contro il caro-vita

I lavoratori degli appalti ferroviari scendono in piazza. L’appuntamento è fissato domani alle 11.30 per concludersi alle ore 13.30 in piazza Unità d’Italia in prossimità della stazione ferroviaria di Foligno. Al ‘sit in’ parteciperanno i lavoratori degli addetti agli appalti ferroviari in occasione dello sciopero nazionale del settore. Nella circostanza i lavoratori rivendicano azioni di protesta per fare fronte al carovita. In particolare i lavoratori degli appalti protestano per portare a conoscenza dell’opinione pubblica l’aumento degli importi dei buoni pasto Ticket Restaurant. "Il citato "sit in" spiega il segretario regionale della Fit – Cisl Umbria Fabio Ciancabilla - è stato organizzato unitariamente alle altre sigle sindacali della categoria". Durante l’incontro di domani i sindacati illustreranno nei dettagli i contenuti della protesta. Sempre nel settore sindacale nei prossimi giorni altri quattro treni Minuetto saranno trasferiti all’interno delle Officine Manutenzioni Cicliche (ex Ogr) per essere sottoposti a lavori di manutenzione. I quattro convogli da anni sostano in condizione di precaria situazione in prossimità della stazione di Umbertide della linea Fcu. La manutenzione di questi treni rientra all’interno di un piano concordato dalla Regione per essere riammessi in attività quando sarà ultimata la totale rielettrificazione della tratta ferroviaria. "I 4 treni rigenerati dalle Omc– aveva assicurato di recente l’assessore Enrico Melasecche – torneranno ad essere utilizzati in sostituzione dei vecchi treni a gasolio". Manutenzione dei treni, come il Minuetto all’interno dell’impianto e Omc che di recente aveva dato risultati confortanti. C.Lu.