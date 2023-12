Aperture speciali per “Nero Perugino Burri“

Il periodo festivo sarà impreziosito dall’arte grazie alle aperture straordinarie proposte dalla Fondazione Perugia. Da non perdere a Palazzo Baldeschi la mostra “Nero Perugino Burri“ (nella foto) organizzata insieme alla Fondazione Burri e prorogata a grande richeista fino al 7 gennaio: è aperta al pubblico con orari straordinari: oggi, martedì 26, il 31 dicembre e poi il primo e il 6 gennaio non stop dalle 11 alle 19. A Santo Stefano c’è anche una visita guidata organizzata per ammirare la mostra e le natività presenti nella collezione permanente. Occasione in più per ammrare l’esposizione curata da Vittoria Garibaldi e Bruno Corà che celebra il dialogo, a distanza di 500 anni, tra i due maestri umbri con il comune denominatore del nero come sfondo alle loro opere. C’è anche “Santa Maria Maddalena“, capolavoro del Perugino in prestito dlla Galleria Palatina di Palazzo Pitti, parte delle Gallerie degli Uffizi di Firenze.

Aperture straordinarie anche per la Casa di Sant’Ubaldo a Gubbio (oggi, il 26 e il 31 dicembre, il primo e il 6 gennaio con orario 10-13 e 15.30-18.30) e per Palazzo Bonacquisti ad Assisi (oggi, il 26 e il 31 dicembre, il primo e il 6 gennaio dalle 11.30 alle 18.30). Qui c’è anche la mostra permanente su San Francesco e l’esposizione temporanea “Spatium Lucis“, organizzata dall’associazione La Casa degli Artisti di Perugia nell’ambito del bando “Diamo Spazio alla Cultura“, con cui Fondazione Perugia ha messo a disposizione i suoi palazzi per iniziative culturali di terzi.