Aperture di Ferragosto, tutto ok. La cultura conquista i turisti: è boom alla Galleria Nazionale

Un Ferragosto sotto il segno dell’arte, grazie a musei, aree archeologiche, ville, giardini aperti per festa. In una città invasa dai turisti, la Galleria Nazionale dell’Umbria conferma il suo momento d’oro e nella giornata di giovedì 15 incassa 871 visitatori. Non solo, in questo periodo il museo può contare su una media che si attesta sulle 800 presenze giornaliere: è un dato eccezionale, commentano dalla Galleria, e solo pochi giorni fa è stato esaltato da ospiti eccellenti come le star di Hollywood Zendaya e Tom Holland e il grande scultore Anish Kapoor. Merito anche del richiamo del capolavoro di Gustav Klimt, “Le tre età“, che sta registrando numeri straordinari (lunedì scorso i visitatori erano 26.320, in un mese e mezzo di apertura della mostra). "Un successo – commenta il direttore Costantino D’Orazio – che valorizza l’Umbria e Perugia come mete di un turismo soprattutto internazionale".

E così anche Perugia partecipa al successo nazionale del “Ferragosto al museo“, l’iniziativa (non gratuita, si sottolinea) voluta dal Ministero della cultura e festeggiata ieri dal ministro Gennaro Sangiuliano che ha voluto "ringraziare le lavoratrici e i lavoratori che hanno assicurato l’apertura e l’accoglienza dei visitatori nei nostri musei. Con la passione civile che mettono nella loro attività, anche quest’anno abbiamo potuto garantire a cittadini e turisti la possibilità di visitare quei siti che rappresentano un patrimonio di bellezza unico al mondo.".

L’onda lunga prosegue anche oggi e domani con tutti i 14 luoghi della cultura statali umbri che resteranno aperti. A Perugia oltre alla Galleria Nazionale (aperta dalle 8.30 alle 19.30, ultimo ingresso alle 18.30), ci sono l’Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone (dalle 9 alle 13.30 e domani due visite guidate, alle 10 al cantiere di restauro, alle 11 alla mostra “Notizie mendaci… come al solito“, con gli artisti Auro e Celso Ceccobelli), il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria (dalle 8.30 alle 19.30) e Villa del Colle del Cardinale, da visitare oggi dalle 15 alle 19 e domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Sofia Coletti