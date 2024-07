Anziano pulisce la cantina e abbandona tutto nel parco

Ripulisce la cantina e crea una discarica abusiva in località Cozze, ma viene tradito da vecchie foto e cartoline. I carabinieri forestali di Campello hanno denunciato un settantenne per il reato di abbandono di rifiuti. L’attività di indagine dei militari ha permesso di risalire al presunto responsabile che, dopo aver effettuato lavori di pulizia della propria cantina, aveva abbandonato un sacco nero contenente rifiuti domestici di vario genere nella pineta di Pissignano, in località Cozze. All’interno del sacco però sono state trovate anche vecchie fotografie e corrispondenza che hanno permesso di risalire al responsabile al quale sono state applicate le prescrizioni per la rimozione dei rifiuti, nonché una multa di 2.500 euro. La battaglia all’abbandono incontrollato dei rifiuti da parte dei carabinieri forestali prosegue quindi anche nei borghi più piccoli ricchi di verde e luoghi di particolare interesse naturalistico, come ad esempio Campello sul Clitunno. Negli ultimi mesi il cambio della normativa prevede anche per i soggetti privati, oltre che alle aziende, sanzioni penali in caso di abbandoni di rifiuti, che possono essere oblate dietro il pagamento di elevati importi. Nel primo semestre 2024 l’importo complessivo delle prescrizioni nell’ambito degli abbandoni di rifiuti in tutta l’ Umbria è stato di 266.750 euro.