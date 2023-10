Anziano in prognosi riservata a Perugia: incidente stradale nella notte

Grave incidente stradale nella notte tra sabato e domenica: un perugino di 77 anni è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santa Maria della Misericordia. L’incidente si è verificato nella zona di Assisi e non risultano coinvolte altre persone. L’anziano avrebbe perso il controllo del mezzo, per poi evidentemente finire al margine della carreggiata, forse ribaltandosi o entrando in collisione con un albero. Le sue condizioni vengono tenute sotto stretto controllo sanitario. I medici, come detto, si sono per adesso riservati la prognosi.

Intanto verso mezzanotte e mezza i vigili del fuoco sono intervenuti in via dei Pini, a Nocera Umbra, per l’incendio di un’auto. I vigili di Gaifana hanno avuto il loro bel da fare per spegnere il rogo che aveva avvolto, in partricolare nella parte posteriore, una Citroen Ds3. L’esatta origine delle fiamme, che hanno distrutto anche l’abitacolo del veicolo, resta al vaglio dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Nocera Umbra.