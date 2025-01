Anziani, sociale, Lgbti. Rigenerazione, digitale

Si aprono molti orizzonti col Servizio Civile Universale. Arci propone l’impiego di 49 operatori volontari suddivisi in 8 diversi progetti nel territorio regionale. Eccoli: “Attiva-mente 2025“ all’ A.S.P. (casa di riposo Mosca Gubbio); “Borghi, oasi di storia e cultura“, (Associazione Acqua); “Inside aut 2025“, presso Angsa Umbria Onlus; “Io accolgo 2025“, presso Arci solidarietà Terni; Ipergenerazioni 2025 Auser Umbria; Lgbti community Lab 2025 presso Omphalos APS; Ti voglio bene: volontariato in ant accanto ai più deboli 2025 presso Fondazione Ant Italia; Welcome, accoglienza e integrazione 2025 presso Arci Perugia.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le 14 del 18 febbraio.

Info Arci Servizio Civile Perugia, via della Viola 1, - [email protected] - 0755725016 - Arci Servizio Civile Terni, V.le B. Brin 113, [email protected] - 0744087577